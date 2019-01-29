2019-01-29T06:06:07+03:00
Происшествия

В Кемерове начальника оштрафовали на 80 тысяч рублей за травму сотрудника

Рабочий выпал из кабины крана
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове оштрафовали начальница цеха за падение подчиненного с высоты. Руководитель должен будет заплатить 80 тысяч рублей.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в июле 2018 года начальник топливно-транспортного цеха одного из предприятий допустил электрослесаря к работам на мостовом кране. При этом у работника не было обязательного наряда-допуска, ему не провели инструктаж по технике безопасности. Кроме того, начальник цеха не проверил кабину крану после ремонта и не убедился, безопасно там или нет.

– В результате рабочий выпал из кабины подъемной техники, поскольку оторвался лист железа, который служил полом и был дном кабины. Электрослесарь упал с высоты около пяти метров. Очевидцы вызвали скорую помощь, потерпевшего госпитализировали, – рассказали в Следкоме.

45-летнего начальника цеха признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В качестве наказания суд назначил виновнику штраф в размере 80 тысяч рублей.

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