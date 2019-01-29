Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Кузбассе превышен на 35,5 процента

СЕГОДНЯ 06:27 2019-01-29T06:27:00+03:00

Все больше кузбассовцев заболевают гриппом и ОРВИ. Фото: архив КП. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Кузбассе стремительно растет количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Так, за прошедшую неделю число заболевших выросло на треть.

За прошедшую неделю, с 21 по 27 января, количество заболевших ОРВИ выросло на 6 334 человека. Это на 33,4 процента больше, чем неделей раньше. В общей сложности за помощью к врачам обратились 25 305 человек.

- За неделю исследован клинический материал от 206 больных ОРВИ, этиология заболевания установлена у 72 больных, - сообщает пресс-служба кузбасского Управления Роспотребнадзора. - На долю вирусов гриппа приходится 93,1% от числа ОРВИ с лабораторным подтверждением диагноза.

Из-за того, что среди заболевших немало школьников и воспитанников детских садов, общеобразовательные учреждения закрываются на карантин. Так, полностью приостановлены занятия в 127 школах, трех школах-интернатах, трех средних профессиональных заведениях. Частично приостановлены занятия в шести школах. Кроме того, закрыты на карантин восемь кузбасских детских садов, а еще в 15-ти закрыта 21 группа.