2019-01-29T06:27:00+03:00
Общество

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Кузбассе превышен на 35,5 процента

Школы и детские сады закрываются на карантин
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Все больше кузбассовцев заболевают гриппом и ОРВИ. Фото: архив КП.Все больше кузбассовцев заболевают гриппом и ОРВИ. Фото: архив КП.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе стремительно растет количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Так, за прошедшую неделю число заболевших выросло на треть.

За прошедшую неделю, с 21 по 27 января, количество заболевших ОРВИ выросло на 6 334 человека. Это на 33,4 процента больше, чем неделей раньше. В общей сложности за помощью к врачам обратились 25 305 человек.

- За неделю исследован клинический материал от 206 больных ОРВИ, этиология заболевания установлена у 72 больных, - сообщает пресс-служба кузбасского Управления Роспотребнадзора. - На долю вирусов гриппа приходится 93,1% от числа ОРВИ с лабораторным подтверждением диагноза.

Из-за того, что среди заболевших немало школьников и воспитанников детских садов, общеобразовательные учреждения закрываются на карантин. Так, полностью приостановлены занятия в 127 школах, трех школах-интернатах, трех средних профессиональных заведениях. Частично приостановлены занятия в шести школах. Кроме того, закрыты на карантин восемь кузбасских детских садов, а еще в 15-ти закрыта 21 группа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Кемерове загорелась «Лада»
В Кемерове начальника оштрафовали на 80 тысяч рублей за травму сотрудника
Кемеровчанка обворовала экс-возлюбленного, чтобы снять квартиру для нового ухажера
Житель Новокузнецка вынес из магазина за пазухой компьютер и еще 20 товаров
18-летний прокопчанин напал на пенсионерку ради денег на алкоголь
Новокузнецкого водителя осудят за смерть мотоциклиста
Забил до смерти: Житель Кузбасса убил женщину из-за дров
Школы и детсады Новокузнецка закрывают на карантин
Кемеровчанка попросила у соседа телефон и похитила с его счета деньги
Сергей Цивилев наградил кузбасских спортсменов и тренеров
В Кемерове задержали микроавтобус с нелегалами
В Кемерове пять человек погибли в ДТП из-за выезда на встречную полосу
Кемеровских водителей предупредили о непогоде
Россельхозбанк в Кузбассе открыл кредитную линию на 1 миллиард рублей