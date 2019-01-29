Ночью в Кемерове загорелась «Лада»

СЕГОДНЯ 06:39 2019-01-29T06:39:29+03:00

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Ночью в Кемерове загорелся автомобиль Lada Kalina. Пожар произошел из-за неисправной проводки.

В 04.06 в МЧС поступил сигнал о возгорании частного легкового автомобиля Lada Kalina 2005 года выпуска. На место выехали две пожарные машины и семь спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения из-под капота автомобиля шел дым. Возгорание ликвидировали в 04.17. В результате пожара обгорел моторный отсек на всей площади, частично обгорели панели приборов, обшивка салона и лакокрасочное покрытие. Предварительная причина - неисправность электрооборудования, – отметили в областном управлении МЧС