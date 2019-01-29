2019-01-29T08:44:52+03:00
Общество

В Кузбассе построят гипермаркеты сети «Низкоцен»

В регионе планируют открыть семь торговых комплексов
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Кузбассе откроют семь комплексов «Низкоцен». Фото: «Одноклассники»В Кузбассе откроют семь комплексов «Низкоцен». Фото: «Одноклассники»
Изменить размер текста:

В Кузбассе построят гипермаркеты сети «Низкоцен» омского ритейлера Виктора Шкуренко. В 2019 году планируется открыть семь торговых комплексов площадью 50 тысяч квадратных метров.

Как пишет «Коммерсантъ», Шкуренко построит в Юрге и Белове два торговых центра площадью около 20 тысяч «квадратов». Их площади будут сдаваться в аренду. Один объектов у компании уже есть: компания купила торговый центр в Киселевске. В 2019 году будет построено еще шесть зданий.

«Для этих целей мы приобрели пять земельных участков в Анжеро-Судженске, Мариинске, Яе, Тайге, Тяжинском районе. Площадь «Низкоценов»— 1–1,3 тысяч квадратных метров, на оставшихся площадях разместятся субарендаторы. В Тайге будет построен магазин площадью 5 тысяч квадратных метров»,— рассказал Виктор Шкуренко

Сейчас сеть «Низкоцен» насчитывает 73 гипермаркета в регионах от Урала до Кузбасса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе женщина убила сожителя за женитьбу
В Кузбассе в 2019 году планируют сдать 760 тысяч «квадратов» жилья
Кемеровские пешеходы устроили четыре ДТП с начала года
В Новокузнецке в массовом ДТП пострадала женщина
Ночью в Кемерове загорелась «Лада»
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Кузбассе превышен на 35,5 процента
В Кемерове начальника оштрафовали на 80 тысяч рублей за травму сотрудника
Кемеровчанка обворовала экс-возлюбленного, чтобы снять квартиру для нового ухажера
Житель Новокузнецка вынес из магазина за пазухой компьютер и еще 20 товаров
18-летний прокопчанин напал на пенсионерку ради денег на алкоголь
Новокузнецкого водителя осудят за смерть мотоциклиста
Забил до смерти: Житель Кузбасса убил женщину из-за дров
Школы и детсады Новокузнецка закрывают на карантин
Кемеровчанка попросила у соседа телефон и похитила с его счета деньги
Сергей Цивилев наградил кузбасских спортсменов и тренеров
В Кемерове задержали микроавтобус с нелегалами
В Кемерове пять человек погибли в ДТП из-за выезда на встречную полосу
Кемеровских водителей предупредили о непогоде
Россельхозбанк в Кузбассе открыл кредитную линию на 1 миллиард рублей