СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-29T08:44:52+03:00

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В Кузбассе построят гипермаркеты сети «Низкоцен» омского ритейлера Виктора Шкуренко. В 2019 году планируется открыть семь торговых комплексов площадью 50 тысяч квадратных метров.

Как пишет «Коммерсантъ», Шкуренко построит в Юрге и Белове два торговых центра площадью около 20 тысяч «квадратов». Их площади будут сдаваться в аренду. Один объектов у компании уже есть: компания купила торговый центр в Киселевске. В 2019 году будет построено еще шесть зданий.

«Для этих целей мы приобрели пять земельных участков в Анжеро-Судженске, Мариинске, Яе, Тайге, Тяжинском районе. Площадь «Низкоценов»— 1–1,3 тысяч квадратных метров, на оставшихся площадях разместятся субарендаторы. В Тайге будет построен магазин площадью 5 тысяч квадратных метров»,— рассказал Виктор Шкуренко

Сейчас сеть «Низкоцен» насчитывает 73 гипермаркета в регионах от Урала до Кузбасса.