2019-01-29T09:06:20+03:00
Происшествия

В Новокузнецке в массовом ДТП пострадала женщина

«Нива» столкнулась с МАЗом
Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла на шоссе Северное. Кадр: "ВКонтакте"/ДТП НовокузнецкаАвария произошла на шоссе Северное. Кадр: "ВКонтакте"/ДТП Новокузнецка
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На шоссе в Новокузнецке столкнулись две легковушки и грузовик. В результате столкновения пострадала 57-летняя женщина.

Как рассказали в УГИБДД по Кемеровской области, авария произошла в 11 часов на Северном шоссе возле дома №14а. Автомобиль Skoda Octavia ехал в сторону Бызовского шоссе, когда столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet Niva. От удара «Ниву» отбросило на попутный МАЗ. В результате аварии пострадала 57-летняя пассажирка «Нивы».

Как отмечают очевидцы, на дороге была плохая видимость, и водитель Skoda вовремя не заметил попутный автомобиль.

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