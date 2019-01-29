2019-01-29T09:53:18+03:00
Происшествия

Кемеровские пешеходы устроили четыре ДТП с начала года

В одном из них пострадал ребенок
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове по вине пешеходов произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с начала года. В них пострадали четыре человека, среди которых ребенок.

Как пояснили в кемеровской Госавтоинспекции пострадавшие переходили дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, но не по «зебре», а также в неположенных местах. В одной из аварий по собственной неосторожности пострадал несовершеннолетний.

- Некоторых пешеходов не останавливают перед проезжей частью ни требования Правил, ни ответственность перед другими участниками движения, ни даже инстинкт самосохранения. Вдвойне опасно необдуманное поведение зимой. Вовремя заметить пешехода, который в темное время суток, особенно в мороз, неожиданно выходит на проезжую часть, да еще и в непредназначенном для этого месте, почти невозможно, - отметил начальник ОГИБДД Кемерова Дмитрий Волков.

В такой ситуации избежать наезда практически нереально, так как тормозной путь транспортного средства на скользкой дороге увеличивается в разы.

В ведомстве отметили, что для пешеходов, спровоцировавших ДТП, также предусмотрена ответственность – вплоть до уголовной. Поэтому пеших участников дорожного движения призывают неукоснительно соблюдать ПДД и убеждать в безопасности перехода через проезжую часть.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в январе в Кемерово произошло пять аварий на встречке.

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