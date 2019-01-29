2019-01-29T10:11:34+03:00
Общество

В Кузбассе в 2019 году планируют сдать 760 тысяч «квадратов» жилья

Власти займутся ликвидацией аварийного жилья
Кирилл ЧАЩИН
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В 2019 году в Кузбассе планируют поострить и ввести 760 тысяч квадратных метров жилья. В этом году стартует новый этап реализации программы ликвидации аварийного жилфонда.

- Наша общая задача — показать реальные темпы строительства, увеличить объем ввода домов, обеспечив население качественным и надежным жильем, – отметил Сергей Цивилев на аппаратном совещании с участием глав муниципальных образований, председателей СНД.

На совещании обсудили планы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Для ликвидации аварийного жилья в Кузбассе будет реализовываться новый этап программы расселения аварийных многоквартирных жилых домов. До конца первого полугодия будет утверждена региональная программа переселения граждан.

– Кузбасс ждет новый этап реализации программы ликвидации аварийного жилфонда. В программу ликвидации аварийного жилфонда включаются многоквартирные дома, которые были признаны аварийными в установленном порядке до 1 января 2017 года, — заключил замгубернатора Глеб Орлов.

Всего в Кузбассе 1350 аварийных многоквартирных домов площадью 492 тысяч квадратных метров. В них живет 26 с половиной тысячи человек. Программа переселения рассчитана до 1 сентября 2025 года.

В 2019 году в Кемеровской области планируется ввести 760 тысяч квадратных метров жилья, в прошлом году было введено 640 тысяч «квадратов». В этом году планируется заключение соглашений с Минстроем на предоставление бюджету субсидий на развитие жилищного строительства.

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