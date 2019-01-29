В Кузбассе женщина убила сожителя за женитьбу

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-29T10:24:57+03:00

Мужчина больше 15 лет состоял с ней в близких отношениях, но женился на другой

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области женщина убила бывшего сожителя, который женился на другой. Мужчина обвинил ее в доступности, за что получил удар ножом в шею.

По версии следствия, 55-летняя жительница Топкинского района распивала спиртное в компании родственников и бывшего сожителя. Во время застолья женщина стала предъявлять бывшему возлюбленному претензии. Она поставила сожителю в укор, что тот более 15 лет поддерживал с ней очень близкие отношения, но жениться так и не решился. При этом в начале года он вступил в брак с другой женщиной.

Мужчину оскорбили претензии бывшей сожительницы – он обругал ее нецензурной бранью, назвав легкодоступной. Женщина разозлилась и вонзила ему нож в шею. Очевидцы вызвали скорую помощь, но приехавший врач констатировал смерть мужчины. В отношении жительницы Топкинского района было возбуждено уголовное дело за убийство, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

На время следствия женщину заключили под стражу. Она полностью признала свою вину, и сейчас ожидает рассмотрения дела в суде.