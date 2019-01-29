Из-за технолога кузбасского кафе четверо взрослых и ребенок оказались в больнице

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-29T10:48:53+03:00

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24-летняя технолог одного из кафе-перкарен города Междуреченска заплатит штраф за отравление пяти гостей кафе. Четверо взрослых и один ребенок попали в больницу после посещения пекарни.

В октябре 2018 года 24-летняя технолог допустила к работе сотрудников пекарни - им предстояло заниматься кондитерскими изделиями. Увы, женщина не обратила внимания на состояние здоровья коллег. Как выяснилось позже, один из работников в тот день был болен. Продукция пекарни, как и всегда, хорошо раскупалась. А позже оказалось, что нескольким гостям перкани стало настолько плохо, что им пришлось обращаться в больницу. Среди тех, кому потребовалась помощь врачей, оказались четверо взрослых и 11-летний ребенок. У всех была диагностирована пищевая интоксикация.

Позже деятельность кафе была приостановлена, а продукция кафе – изъята. Технолог полностью раскаялась в преступлении, признала вину и сотрудничала со следствием. Приговором суда ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области.