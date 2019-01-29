Из университета в Кемерове эвакуировали студентов и преподавателей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-29T11:45:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем во вторник, 29 января, из Кемеровского государственного университета, что на бульваре Строителей, были эвакуированы все студенты и преподаватели.

По словам очевидцев, ЧП случилось около 13:30. И студенты, и преподаватели были вынуждены покинуть стены университета и с течение некоторого времени провести на улице. Впрочем, уже через несколько минут всем разрешили вернуться обратно, в тепло. Как оказалось позже, тревога была учебной, и жизни и здоровью людей ничего не угрожало, - об этом сообщили в пресс-службе КемГУ.

Напомним, это далеко не первое ЧП в местах массового пребывания людей в Кемерове. так, накануне по городу прокатилась волна сообщений о том, что заминированы те или здания: детские сады и школы, больницы. Из-за сообщения о ложном минировании пришлось эвакуировать Кемеровский гидрометцентр. К счастью, все эти сообщения оказались ложными и жизни людей ничего не угрожало.