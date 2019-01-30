Научный центр ВостНИИ продлил ресурс механизированной секции крепи по итогам стендовых испытаний
В АО «НЦ ВостНИИ» проведены стендовые испытания и экспертиза промышленной безопасности механизированной секции крепи JOY (СУЭК-Кузбасс) после модернизации, по результатам которых выдано заключение на соответствие технических характеристик требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 и продлен ресурс эксплуатации.
Стендовые испытания проведены на единственном в России испытательном стенде Юргинского машиностроительного завода.
Сделан первый и значительный шаг в перспективном проекте по созданию в Кузбассе национального центра испытаний горно-шахтного оборудования.
У угледобывающих компаний появилась возможность на месте, с меньшими затратами продлевать срок эксплуатации горно-шахтного оборудования с истекшим сроком службы, после капитального ремонта или модернизации, сделать шахты более совершенными, безопасными для людей и окружающей среды.
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ИСТОЧНИК KP.RU