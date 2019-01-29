В Кемерове отец утопил сына-инвалида

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-29T11:52:36+03:00

Ребенку было два года

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В Кемерове отец утопил в ванне двухлетнего сына-инвалида. Затем родители избавились от тела.

Страшное преступление произошло 25 января в Заводском районе столицы Кузбасса. Как сообщает «НИА-Кузбасс», супруги устали содержать ребенка с ограниченными возможностями. Отец решил утопить мальчика в ванной во время купания. После убийства мать ребенка помогла положить тело в сумку, после чего супруги ее закопали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

В областном управлении Следственного комитета не смогли подтвердить информацию о преступлении.