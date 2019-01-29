На кузбасской трассе у автобуса с пассажирами лопнули два колеса

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-29T12:18:27+03:00

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В Кузбассе у автобуса, перевозившего пассажиров по маршруту «Зеленогорск – Кемерово», на ходу лопнули два колеса. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Инцидент произошел на 312 километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ГИБДД заметили стоящий на обочине междугородний пассажирский автобус. Внутри были 15 пассажиров. Как выяснилось, в пути у транспортного средства лопнули два колеса – устранить поломку на месте водитель не смог. Тогда инспекторы вызвали эвакуатор, а для доставки пассажиров до места назначения – дополнительный автобус.

- Во время ожидания помощи инспекторы обеспечивали безопасность движения на данном участке дороги, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.