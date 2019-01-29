2019-01-29T12:18:27+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе у автобуса с пассажирами лопнули два колеса

В результате происшествия никто не пострадал
Екатерина БОРМОТОВА
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В автобусе находились 15 пассажиров Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ автобусе находились 15 пассажиров Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе у автобуса, перевозившего пассажиров по маршруту «ЗеленогорскКемерово», на ходу лопнули два колеса. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Инцидент произошел на 312 километре автодороги НовосибирскЛенинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ГИБДД заметили стоящий на обочине междугородний пассажирский автобус. Внутри были 15 пассажиров. Как выяснилось, в пути у транспортного средства лопнули два колеса – устранить поломку на месте водитель не смог. Тогда инспекторы вызвали эвакуатор, а для доставки пассажиров до места назначения – дополнительный автобус.

- Во время ожидания помощи инспекторы обеспечивали безопасность движения на данном участке дороги, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

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