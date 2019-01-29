ВТБ и компания Связной | Евросеть запустили новый совместный сервис

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-29T13:12:05+03:00

В магазинах Евросети на территории России стала доступна услуга по пополнению иностранных банковских карт наличными с эквайрингом ВТБ

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Проект реализован совместно с «МОБИ.Деньги» при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Новый сервис позволяет быстро и просто пополнять карты международных платежных систем VISA и MasterCard, эмитированных иностранными банками-нерезидентами в 20 странах СНГ и Европы.

Услугой могут воспользоваться граждане России, а также иностранцы, находящиеся на территории РФ. Перевод осуществляется по номеру банковской карты и ФИО получателя. Оформление занимает от двух до пяти минут, при первом обращении клиенту потребуется пройти процедуру идентификации.

Максимальная сумма перевода за одну операцию составляет 60 тысяч рублей, минимальная - 100 рублей. Срок зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту получателя перевода. Переводы осуществляются в российских рублях, конвертацию проводит банк-эмитент.

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