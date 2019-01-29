Кемеровчан приглашают на трибьют-шоу «Metallica с симфоническим оркестром»

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-29T13:19:03+03:00

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Всего через два месяца в Кемерове состоится концерт, который придется по душе поклонникам рока и металла. Профессиональная рок-группа и симфонический оркестр полностью воссоздают легендарный концертный альбом Metallica «S&M».

Любимые композиции с легендарного альбома, вышедшего в свет в 1999 году до сих пор остаются актуальными, и виртуозная игра музыкантов, звучание их голосов, завораживающее переплетение игры классических и рок-музыкантов создают невероятную атмосферу на каждом концерте «Metallica с симфоническим оркестром». К слову, в каждом городе эти концерте проходят при полном аншлаге и собирают лишь восхищенные отзывы.

Трибьют-шоу Metallica с большим симфоническим оркестром – это по-настоящему эксклюзивная программа, аналогов которой в России нет. И 30 марта вы сможете лично убедиться в этом.

Концерт состоится в Филармонии Кузбасса, в Кемерове, 30 марта в 18:00.