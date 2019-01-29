Удача помогла задержать грабителя из Новокузнецка

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-29T14:15:45+03:00

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Благодаря Удаче сотрудники полиции смогли задержать мужчину, укравшего из чужого дома имущество.

У одного из жителей Новокузнецка случилась беда: он долго не приезжал в свой садовый домик, а когда, наконец, приехал, оказалось, что оттуда пропали водяная насосная станция, бензотример, газовая плита и четыре колеса на литых дисках. В общей сложности стоимость украденного составила более 21 тысячи рублей. Для мужчины это имущество представляло куда большую ценность, поэтому он обратился за помощью.

В следственно-оперативную группу, приехавшую на место кражи, вошла и полицейский-кинолог Светлана Войтенко и ее служебно-розыскная собака Удача. Собака сразу взяла след и привела стражей порядка к дому грабителя. К слову, злоумышленник оказался уже не раз судимый 31-летний мужчина. Плиту, насосную станцию и триммер удалось сразу вернуть хозяину.

Злоумышленник же во всем признался и теперь ожидает наказания. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.