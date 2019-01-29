В Кемерове у маршрутки на ходу открутились колеса

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-29T14:37:38+03:00

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В Кемерове на ходу у маршрутки открутились колеса. Фотография автобуса появилась в соцсети.

Кадр со сломанным маршрутным такси появился в социальной сети во вторник около 17 часов. Судя по снимку, водитель маршрутки №66т ехал по улице 1-я Линия и готовился к повороту налево, на 4-ю Цветочную, когда вдруг произошла неполадка с задней левой парой колес. На фото колеса вылетели из-под колесной арки прямо на дорогу.

«Опасненько однако! Так перед такой поломкой, наверняка, были предпосылки! Как его на рейс выпустили? Или ходовую не смотрят?», – прокомментировала Наталья Жижина.

По словам одного из пользователей Сети, у маршрутки выскочила ось. Другой отметили, что колесная пара открутилась.