Новокузнечанин разбил табурет о голову бывшего возлюбленного своей девушки

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-29T14:51:25+03:00

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Трагедией закончилось очередное застолье в городе Новокузнецке. Один горожанин разбил о голову бывшего возлюбленного своей девушки табурет – мужчина скончался в больнице.

Инцидент произошел 21 января на улице 13-й микрорайон. Девушка и двое ее знакомых, один из которых бывший ухажер, а другой – нынешний, распивали спиртное. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, они устроили рукопашную - в порыве драки они рухнули на пол квартиры. Новый избранник оказался ловчее – он поднялся первым, схватил табурет и стал избивать противника. Мужчина успокоился только тогда, когда собутыльник уже не мог сопротивляться. Приехавшие на место происшествия медики, госпитализировали мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, от которой он скончался на следующий день.

Второй участник конфликта скрылся с места преступления и уехал из города. Полицейские задержали его в Березовском. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила старший следователь следственного отдела по городу Новокузнецку СУ СК по Кемеровской области Катерина Гузенко.

В данный момент он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.