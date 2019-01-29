Житель Кузбасса хотел убить женщину на станции скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-29T14:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Киселевске мужчина собирался убить возлюбленную на станции скорой помощи. Ревнивца остановили бойцы Росгвардии.

Утром экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал тревоги со станции сокрой помощи. На месте бойцов встретила 31-летняя женщина. Она рассказала, что вместе со своим сожителем сидела в кафе. По дороге домой мужчина начал ее ревновать, произошла ссора.

– Вовремя конфликта подвыпивший молодой человек стал проявлять агрессию. В итоге он стал угрожать возлюбленной расправой. Опасаясь за свою жизнь, местная жительница бросилась бежать к расположенной неподалеку станции сокрой медицинской помощи. Она попыталась укрыться внутри учреждения. Вслед за ней ворвался виновник происшествия. Работники станции незамедлительно передали сигнал правоохранителям, – рассказали в Росгвардии.

Бойцы задержали пьяного 24-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции.

Стражи правопорядка задержали агрессивного горожанина с признаками алкогольного опьянения внутри. Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали 24-летнего кузбассовца сотрудникам полиции.