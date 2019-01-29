Первая всекузбасская Масленица пройдет в марте в Шерегеше

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-29T15:17:32+03:00

На праздник съедутся гости со всего региона - и не только

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Первые массовые гуляния в честь Масленицы всекузбасского масштаба будут проходить в 2019 году в Шерегеше. В дальнейшем центр празднования будет перемещаться из города в город.

Сергей Цивилев на прошедшем накануне совещании с главами городов и районов предложил проводить ежегодные гуляния в честь Масленицы в одном из кузбасских городов. Первой столицей всекузбасской Масленицы в 2019 году станет Шерегеш.

- В этом году гуляния пройдут во всех территориях, но основные мероприятия будут сосредоточены в Шергеше. А в следующем году эстафету примет другой муниципалитет, - отметил Сергей Цивилев.

Предполагается, что на масленичные гуляния съедутся гости не только из кузбасских городов, но и со всей России и даже из-за рубежа. Именно поэтому нужно будет организовать широкие и яркие мероприятия. Среди них – традиционные народные конкурсы и развлечения. Например, шествие ряженых, обряды, молодежные забавы, выступления творческих коллективов, катание на лошадях, снегохода и многое другое.

- В Горной Шории любят принимать гостей. У нас проходит уже традиционная «Грелка-фест», собирающая десятки тысяч туристов, соревнования всероссийского уровня, бизнес-форумы. В прошлом году мы принимали всекузбасский День шахтера. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы создать праздничное настроение для гостей, - заметил глава Таштагольского района Владимир Макута.