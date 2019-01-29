Житель Кемерова до смерти заморозил женщину

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-29T17:39:01+03:00

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В Кемерове мужчина выгнал на мороз раздетую сожительницу и закрыл дверь. Женщина замерзла насмерть.

Все произошло еще конце ноября 2017. Вечером 47-летний мужчина пришел домой с работы, а там его ждала пьяная сожительница. Затем к ним пришли знакомые и они стали вместе пить. Когда гости ушли, горожанин отругал сожительницу за то, что она много пьет. Из-за этого они поругались и мужчина вытолкал женщину за дверь без верхней одежды. Он хотел, чтобы она протрезвела.

– При этом входные двери дома он закрыл изнутри на замок. На следующий день он вышел на улицу и, обнаружив тело женщины, вызвал сотрудников полиции, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Экспертиза показала, что женщина скончалась от переохлаждения. В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело. Он признал свою вину полностью. Суд приговорил виновника гибели женщины к году исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU