В Кемерове полицейские нашли поддельные игрушки известного бренда

СЕГОДНЯ 03:08 2019-01-30T03:08:50+03:00

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В Кемерове в полицейские изъяли поддельные игрушки известного бренда. Контрафакт продавали в детском магазине в центре города.

В полицию поступила информацию о том, что в одном из детских магазинов продают контрафактные игрушки. Проверка это подтвердила.

–В магазине, находящемся в одном из офисных зданий центрального района, был представлен ассортимент игрушек по ценам, значительно ниже стоимости оригинальных игрушек, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские изъяли из магазина около 100 игрушек на сумму более 15 тысяч рублей. Их направили на экспертизу. Стражи порядка возбудили административное дело. Владельцу магазина грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU