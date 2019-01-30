После скандала в Юрге родителям школьников предложили контролировать качество питания
После нашумевшего видео из школьной столовой в Юрге департамент образования Кемеровской области предложил родителям контролировать качество школьного питания.
Как рассказали в пресс-службе департамента, родителям предложили активнее участвовать в бракеражных комиссиях – оценивать внешний вид и вкус блюд.
По информации департамента, в школе №10 прошла внеплановая проверка. Специалисты встретились с родителями детей, которые отметили, что они довольны школьным питанием и претензий не имеют.
Напомним, что на прошлой неделе в Instagram появилось видео, снятое школьницами. На нем дети пожаловались на качество макарон и заявили, что их кормят как собак. После того, как ролик стали обсуждать в Сети, директор школы назвала запись неудачной шуткой. Мама школьницы, которая сняла ролик, рассказала о реакции учителей и заявила , что дочь с подругами стали объектами для насмешек. Сейчас организацию питания в школе проверят Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU