Получила 6 лет тюрьмы: Жительница Кузбасса создала в сети фейковые магазины
В Новокузнецке девушка создала в соцсетях фейковые магазины, через которые обманула покупателей на 210 тысяч рублей. Мошенницу приговорили к шести с половиной годам тюрьмы.
Через фейковые аккаунты 25-летняя девушка предлагал другим пользователя купить брендовые итальянские вещи и обувь с большой скидкой. В качестве иллюстрация она использовала фотографии с легальных интернет-магазинов.
– От клиентов она требовала обязательную предоплату за заказы и обещала доставить одежду и обувь в кратчайшие сроки. Как только покупатели перечисляли деньги, злоумышленница добавляла их в черный список, – рассказали в областном управлении МВД.
Стражи порядка смогли доказать, что она обманула 10 человек на сумму более 210 тысяч рублей. Пострадали жители девяти регионов: Московской, Ленинградской, Самарской, Саратовской, Тюменской и других областей. При этом до этого девушку уже осудили за девять подобных преступлений. Она получила четыре с половиной года тюрьмы. Теперь ей увеличили наказание до шести с поливной лет в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU