2019-01-30T06:22:15+03:00
Происшествия

Получила 6 лет тюрьмы: Жительница Кузбасса создала в сети фейковые магазины

Девушке дали шесть лет тюрьмы
Кирилл ЧАЩИН
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Мошенница, как минимум, обманула 19 человек из девяти регионов. Фото: pixabay.comМошенница, как минимум, обманула 19 человек из девяти регионов. Фото: pixabay.com
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В Новокузнецке девушка создала в соцсетях фейковые магазины, через которые обманула покупателей на 210 тысяч рублей. Мошенницу приговорили к шести с половиной годам тюрьмы.

Через фейковые аккаунты 25-летняя девушка предлагал другим пользователя купить брендовые итальянские вещи и обувь с большой скидкой. В качестве иллюстрация она использовала фотографии с легальных интернет-магазинов.

– От клиентов она требовала обязательную предоплату за заказы и обещала доставить одежду и обувь в кратчайшие сроки. Как только покупатели перечисляли деньги, злоумышленница добавляла их в черный список, – рассказали в областном управлении МВД.

Стражи порядка смогли доказать, что она обманула 10 человек на сумму более 210 тысяч рублей. Пострадали жители девяти регионов: Московской, Ленинградской, Самарской, Саратовской, Тюменской и других областей. При этом до этого девушку уже осудили за девять подобных преступлений. Она получила четыре с половиной года тюрьмы. Теперь ей увеличили наказание до шести с поливной лет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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