Сергей Цивилев и Николай Валуев снялись в ролике в поддержку акции #ДарюКузбассу

СЕГОДНЯ 06:29 2019-01-30T06:29:56+03:00

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Глава Кемеровской области, известные в регионе люди и активисты приняли участие в съемках видеоролика в поддержку запущенной в прошлом году акции #ДарюКузбассу.

Ролик в поддержку акции #ДарюКузбассу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разместил в социальной сети «ВКонтакте». В съемках ролика принимали участие известные в Кузбассе люди, в том числе и сам Сергей Цивилев, Николай Валуев, директор Театра для детей и молодежи Григорий Забавин. Цель же самой акции – поддержать тех, кто особенно в этом нуждается, подарить им частичку тепла, оказать необходимую помощь, сделать жизнь яркой и радостной.

- Акция #ДарюКузбассу продолжается! Многие люди поддержали нас добрыми делами. Они устраивают праздники для детей и одиноких пенсионеров, дарят им внимание и тепло, - отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях. - Наши активисты создали видео в поддержку акции #ДарюКузбассу, чтобы о ней узнали неравнодушные люди и добрых дел стало больше! Спасибо за вашу помощь!

ИСТОЧНИК KP.RU