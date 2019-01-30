Кузбасским заключенным запретили встречаться с родными

СЕГОДНЯ 07:12 2019-01-30T07:12:09+03:00

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С понедельника, 29 января, в кузбасских колониях запрещены свидания с заключенными. Причиной такого ограничения стал высокий уровень заболевания гриппом и ОРВИ в Кузбассе.

В Кузбассе из-за быстро растущего числа заболевших гриппом и ОРВИ закрывабтся не только школы и детские сады, но и исправительные учреждения. Так, я 29 января в кузбасских колониях введен запрет на проведение длительных и краткосрочных свиданий. Увидеться с родными и близкими те, кто находится в местах лишения свободы, смогут лишь после того, как снизится уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога.

- Ограничения введены в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями совокупного населения Кемеровской области на 35,5 %, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области. - Ограничительные мероприятия будут отменены после стабилизации эпидемиологической обстановки в Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU