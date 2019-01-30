В Кузбассе разыскивают лысого и высокого опасного преступника
Сотрудники полиции разыскивают опасного преступника – Виктора Николаевича Васильева.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, Виктор Васильев, 08.11.1988 года рождения, совершил ряд тяжких преступлений. В настоящий момент он скрывается от правосудия.
Приметы разыскиваемого преступника: рост 185-190 сантиметров, плотного телосложения, стрижен наголо.
Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого или видели его в последние дни, сообщите об этом в полицию. Анонимность гарантируется.
Сделать это можно по телефонам в Киселевске: 8-(38464)-2-19-35, 8-(38464)-2-19-34, 8-(38464)-4-09-11, 8-(38464)-4-08-16 либо «02».
ИСТОЧНИК KP.RU