СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-30T07:25:08+03:00

В Кузбассе разыскивают лысого и высокого опасного преступника. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции разыскивают опасного преступника – Виктора Николаевича Васильева.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, Виктор Васильев, 08.11.1988 года рождения, совершил ряд тяжких преступлений. В настоящий момент он скрывается от правосудия.

Приметы разыскиваемого преступника: рост 185-190 сантиметров, плотного телосложения, стрижен наголо.

Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого или видели его в последние дни, сообщите об этом в полицию. Анонимность гарантируется.

Сделать это можно по телефонам в Киселевске: 8-(38464)-2-19-35, 8-(38464)-2-19-34, 8-(38464)-4-09-11, 8-(38464)-4-08-16 либо «02».

ИСТОЧНИК KP.RU