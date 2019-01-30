2019-01-30T07:25:08+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают лысого и высокого опасного преступника

Мужчина совершил несколько тяжких преступления
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают лысого и высокого опасного преступника. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.В Кузбассе разыскивают лысого и высокого опасного преступника. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Сотрудники полиции разыскивают опасного преступника – Виктора Николаевича Васильева.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, Виктор Васильев, 08.11.1988 года рождения, совершил ряд тяжких преступлений. В настоящий момент он скрывается от правосудия.

Приметы разыскиваемого преступника: рост 185-190 сантиметров, плотного телосложения, стрижен наголо.

Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого или видели его в последние дни, сообщите об этом в полицию. Анонимность гарантируется.

Сделать это можно по телефонам в Киселевске: 8-(38464)-2-19-35, 8-(38464)-2-19-34, 8-(38464)-4-09-11, 8-(38464)-4-08-16 либо «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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