Кузбассовец арендовал квартиру и обокрал ее

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-30T07:35:34+03:00

Похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил

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В Анжеро-Судженске местный житель арендовал квартиру, а потом обокрал ее. Похищенные ценности он сдал в ломбард.

О происшествии полицейским рассказала 33-летняя хозяйка жилплощади. По словам женщины, из ее квартиры, которую она сдает в аренду, пропали серебряные украшения. Сумма причиненного ущерба составила более 6 000 рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что похитителем является квартиросъемщик заявительницы, ранее судимый 22-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Подозреваемый был задержан. Он признался, что чужие украшения сдал в ломбард, а деньги потратил.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU