Кузбассовец арендовал квартиру и обокрал ее
В Анжеро-Судженске местный житель арендовал квартиру, а потом обокрал ее. Похищенные ценности он сдал в ломбард.
О происшествии полицейским рассказала 33-летняя хозяйка жилплощади. По словам женщины, из ее квартиры, которую она сдает в аренду, пропали серебряные украшения. Сумма причиненного ущерба составила более 6 000 рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что похитителем является квартиросъемщик заявительницы, ранее судимый 22-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Подозреваемый был задержан. Он признался, что чужие украшения сдал в ломбард, а деньги потратил.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU