2019-01-30T07:55:41+03:00
Происшествия

Ради цветов для возлюбленной кузбассовец ограбил магазин

Мужчина хотел произвести впечатление на девушку
Екатерина РОМАНОВА
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Ради цветов для возлюбленной кузбассовец ограбил магазин - и стал фигурантом уголовного дела. Фото: архив КП.Ради цветов для возлюбленной кузбассовец ограбил магазин - и стал фигурантом уголовного дела. Фото: архив КП.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Кемеровчанин совершил кражу в магазине лишь для того, чтобы явиться на день рождения к своей возлюбленной с цветами. Излишняя романтичность может стоить мужчине свободы.

Продавец одного из кемеровских магазинов одежды обратилась в полицию с заявлением о краже товара – рубашки, пуловера и зимней куртки. В общей сложности стоимость украденного составила около 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции вскоре вышли на след злоумышленника и задержали его. Преступником оказался 31-летний кемеровчанин. Выяснилось, что это не первое его преступление: мужчина уже не раз был судим. В этот раз он собирался на юбилей к своей девушке, а денег на достойный подарок у мужчины не было. Тогда он зашел в магазин и украл одежду. Куртку злоумышленник продал на улице, а вот рубашку и пуловер надел на себя и, купив букет цветов, явился на День рождения подруги.

В полиции рецидивист во всем признался. В отношении него заведено уголовное дело, и, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в скором времени мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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