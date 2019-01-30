В Кемерове за месяц поймали почти 150 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 08:39 2019-01-30T08:50:22+03:00

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В Кемерове за первый месяц нового года поймали порядка 150 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Причем 29 из них уже привлекались к ответственности за пьяную езду.

Сотрудники Госавтоинспекции в январе поймали на дорогах города 143 водителя с признаками алкогольного опьянения, причем 29 из них уже были привлечены к ответственности за управление транспортным средством, будучи пьяными. Теперь им грозит уголовное наказание. В частности, они могут лишиться водительских прав на срок до трех лет, получить крупный штраф – от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы – до 480 часов.

– По вине водителей с признаками опьянения в этом году в Кемерове произошло пять дорожно-транспортных происшествий. К счастью, обошлось без человеческих жертв, пострадало только имущество. На лицо безответственность и абсолютное неуважение по отношению к другим. Многие автомобилисты при задержании пытаются найти себеоправдание, мол, выпил совсем немного или ехал очень медленно... Оправдания для водителей, которые садятся за руль нетрезвыми, нет! – отметил заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Алексей Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU