СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-30T09:21:49+03:00

В Кузбассе добровольцы помогли пожарным бороться с огнем . Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Они сдерживали пламя до прибытия основного расчета

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В поселке Кузбасский Кемеровского района добровольцы помогли профессиональным пожарным с тушением огня. Они сдерживали пламя до прибытия пожарных.

О происшествии в оперативную службу МЧС России сообщили очевидцы. Сотрудники пожарной охраны немедленно выехали на вызов. Одновременно сигнал о возгорании был передан добровольным пожарным. Помощники огнеборцев первыми прибыли к месту возгорания. К времени уже горели открытым пламенем часть дома, баня и надворные постройки.

-Добровольцы сдерживали огонь до приезда профессиональных пожарных и не дали ему распространиться на вторую квартиру, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Расчет пожарных, прибывших на место, ликвидировал возгорание. Предварительно, его причиной стало нарушение правил эксплуатации печей.

Специалисты Главного управления МЧС России по Кемеровской области в очередной раз напоминают кузбассовцам: чтобы избежать неприятных последствий, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU