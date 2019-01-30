Уроженец Кузбасса Александр Головин забил первый гол за «Монако»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-30T09:57:01+03:00

Однако победу клубу это не принесло

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил первый гол за свой клуб в матче полуфинала Кубка французской лиги против «Генгама». Ранее на его счету было только одна голевая передача.

Футболист отличился на 24-й минуте после подачи одноклубника Желсона Мартинша, сделав счет на табло 2-0 в пользу «Монако». Однако в последующем игровом отрезке противники сравняли счет и довели игру до серии послематчевых пенальти.

Встреча закончилась поражением «Монако»: счет составил 2:2 и 4:5 по пенальти. Сейчас в чемпионате Франции клуб Головина занимает предпоследнее место после 22 туров.

Напомним, Александр Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года, подписав пятилетний контракт с клубом. Его переход из ЦСКА за 30 миллионов евро стал самым дорогим трансфером в истории российского футбола

ИСТОЧНИК KP.RU