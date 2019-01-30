В Мысках суд заставил службу занятости платить безработному

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-30T09:57:24+03:00

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В Мысках центр занятости населения отказался поставить на учет горожанина и поплатился за это. По суду организация выплатила мысковчанину компенсацию.

В прокуратуру города обратился местный житель, который пожаловался, что центр занятости населения нарушает его права на выплату социального пособия по безработице. Ведомство организовало проверку, которая показала, что биржа труда действительно нарушила законодательство. В связи с этим прокурор города внес руководителю учреждения представление и потребовал устранить нарушения. Но вопрос решен не был, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Тогда прокурор обратился в суд в интересах заявителя. Мысковский городской суд удовлетворил требования прокурора и отказ в регистрации гражданина безработным признал незаконным. В пользу мысковчанина было взыскано пособие по безработице – 11 958 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU