2019-01-30T10:17:20+03:00
Общество

Кемеровчанин завалил тест и не стал закладчиком наркотика

Мужчину задержали, когда он наносил рекламные объявления на стены
Екатерина РОМАНОВА
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31-летний кемеровчанин хотел устроиться на работу в интернет-магазин, который торговал наркотиками. Его мечтам было не суждено сбыться: первое же тестовое задание кемеровчанин провалил и оказался на скамье подсудимых.

Жители Центрального района города Кемерово обратили внимание на странного мужчину, который краской из баллончика что-то пишет на стенах домов. Очевидцы сообщили о подозрительном человеке в полицию, и стражи порядка вскоре задержали «граффитиста». У мужчины при себе имелся не только баллончик с краской, но и телефон с фотографиями уже сделанных надписей. Позже кемеровчанин признался, что объявления-граффити были своего рода тестовым заданием, чтобы устроиться закладчиком в интернет-магазин по продаже наркотиков.

В отношении мужчины был составлен протокол за пропаганду запрещенных веществ. Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, ему предстоит заплатить штраф в размете четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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