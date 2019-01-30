СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-30T10:34:58+03:00

Первоклассница из Кузбасса получила травму на горке и умерла. Фото: архив КП.

Изменить размер текста: A A

Катание с горки обернулось трагедией для одной из кузбасских семей. Первоклассница во время катания ударилась головой и умерла. Трагедия произошла в селе Новый Каракан в Беловском районе.

Ученица первого класса каталась в свободный день с горки вместе со своим старшим братом. А так как горки в селе не было, дети использовали для катания обычный склон, припорошенный снегом.

В какой-то момент зимней забавы 7-летняя девочка ударилась головой. К сожалению, удар не прошел бесследно - скоро ребенок почувствовал сильное недомогание. Обеспокоенные родители отвезли девочку на обследование в Кемерово, но врачи оказались бессильны. Вскоре ребенок скончался.

В настоящее время трагическим случаем заинтересовался Следственный комитет. Есть ли связь между полученной травмой и смертью, пока неизвестно. По данным осведомленного источника, удар мог спровоцировать онкологическое заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU