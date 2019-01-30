Кузбасские сноубордисты завоевали все медали Кубка России

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-30T11:20:14+03:00

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Воспитанники кузбасской школы сноуборда успешно выступили на Кубке России в Таштаголе. Она заняли весь пьедестал почета.

Соревнования в рамках шестого этапа Кубка России по сноуборду проходили на горе Туманной с 26 по 29 января в параллельных дисциплинах среди мужчин и женщин.

Как рассказали в пресс-службе администрации области, в соревнованиях участвовало 35 спортсменов из Алтайского и Красноярского краев, республики Удмуртия, Сахалинской и Кемеровской областей. Среди них – два мастера спорта международного класса, пять мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера спорта – это говорит о высоком уровне всероссийских соревнований.

В первый день состязаний в дисциплине «параллельный слалом-гигант» весь призовой пьедестал заняли воспитанники кузбасской школы сноуборда. Победителем стал Владислав Шкурихин, серебряная медаль - у Станислава Деткова, «бронза» досталась Данилу Школдину. Среди женщин первые два призовых места также у представительниц Кемеровской области. Лучшей в «параллельном слалом-гиганте» стала 19-летняя Виктория Черникова, а «серебро» - у 15-летней Екатерины Каганюк.

Во второй день соревнований кузбасские сноубордисты подтвердили статус лидеров нынешного сезона – Владислав Шкурихин и Наталья Конева стали победителями этапа Кубка России в дисциплине «параллельный слалом». Еще две серебряные награды в копилку Кузбасса завоевали молодые перспективные сноубордисты Иван Гуреев и Екатерина Исайкина.

Все спортсмены тренируются в кузбасской школе олимпийского резерва по сноуборду.

ИСТОЧНИК KP.RU