Кузбасс готовится к 45-градусным морозам
В Кемеровской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание – столбики термометров опустятся до -45 градусов. В связи с ухудшением погоды в особый режим работы перешли коммунальщики и энергетики региона.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Кузбасс придут 40-градусные морозы. Такая температура продержится в регионе больше недели. Заместитель губернатора Вячеслав Телегин распорядился, чтобы коммунальщики и энергетики приняли все необходимые меры для стабильной работы объектов жизнеобеспечения и котельных.
- Коммунальщики и энергетики должны обеспечить повышенную готовность аварийно-восстановительных бригад, спецтехники и оборудования. Муниципалитетам надо организовать объезды территорий и объектов ЖКХ. При возникновении нештатных ситуаций информацию незамедлительно передавать в ИДЦ ЖКХ области, - сообщили в департаменте ЖКХ Кузбасса.
В ведомстве уточнили, что всего в регионе действует 800 аварийно-восстановительных бригад и два областных отряда.
ИСТОЧНИК KP.RU