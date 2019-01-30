Кузбасс готовится к 45-градусным морозам

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-30T12:34:49+03:00

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В Кемеровской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание – столбики термометров опустятся до -45 градусов. В связи с ухудшением погоды в особый режим работы перешли коммунальщики и энергетики региона.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Кузбасс придут 40-градусные морозы. Такая температура продержится в регионе больше недели. Заместитель губернатора Вячеслав Телегин распорядился, чтобы коммунальщики и энергетики приняли все необходимые меры для стабильной работы объектов жизнеобеспечения и котельных.

- Коммунальщики и энергетики должны обеспечить повышенную готовность аварийно-восстановительных бригад, спецтехники и оборудования. Муниципалитетам надо организовать объезды территорий и объектов ЖКХ. При возникновении нештатных ситуаций информацию незамедлительно передавать в ИДЦ ЖКХ области, - сообщили в департаменте ЖКХ Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что всего в регионе действует 800 аварийно-восстановительных бригад и два областных отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU