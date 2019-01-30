«Лыжня России» в Новокузнецке состоится на неделю позже

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-30T13:17:08+03:00

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В Новокузнецке изменили дату проведения массового забега «Лыжня России». Эстафета должна была состояться 2 февраля, но сроки подвинули на неделю.

Причиной переноса срока проведения массового соревнования по лыжным гонкам стали морозы. В ближайшие дни в Кузбассе похолодает до -45 градусов. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится в регионе больше недели.

Ранее проведение «Лыжни России» в Новокузнецке было запланировано на 2 февраля. Теперь мероприятие назначено на 9 февраля. Место проведения, по данным организаторов, не изменится. Массовый забег пройдет в парке «Лесная республика». Регистрация участников начнется в 10.00, а торжественное открытие запланировано на 12.00.

Помимо забегов, гостей мероприятия ждет развлекательная программа: соревнования по флорболу, показательные выступления фигуристок и шоу с гирями.

ИСТОЧНИК KP.RU