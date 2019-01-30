2019-01-30T13:40:02+03:00
Общество

Новокузнецкие школьники будут ездить на занятия на новых автобусах

Два современных автобуса пополнили автопарк школьных автобусов
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецкие школьники будут ездить на занятия на новых автобусах. Фото: пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка.Новокузнецкие школьники будут ездить на занятия на новых автобусах. Фото: пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка.
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Два современных школьных автобуса «ГАЗель Next» пополнили автопарк МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок» города Новокузнецка. Оба они предназначены для перевозки юных новокузнечан в школы.

Оба новых автобуса оборудованы всем необходимым для безопасных перевозок: тахографами, проблесковыми маячками, системой «ЭРА ГЛОНАСС». В каждом из автобусов по 18 посадочных мест. Теперь именно на этих автобусах будут добираться до школы №100 на Форштадте до места учебы. Также автобусы будут обслуживать детский дом «Ровесник».

Как сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка, раньше эти образовательные учреждения обслуживали специально оборудованные автобусы ПАЗ. Теперь, когда их срок службы подошел к окончанию, им на смену пришли более комфортные, экономичные и современные машины.

Напомним, некоторое время в Новокузнецке разгорелся скандал: ученики школы №100 могли добраться до школы и обратно лишь в первой половине дня. во второй же половине дня им приходилось преодолевать немалый путь от школы до дома пешком. Иакая ситуация сложилась из-за технической неисправности автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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