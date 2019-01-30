Новокузнецкие школьники будут ездить на занятия на новых автобусах
Два современных школьных автобуса «ГАЗель Next» пополнили автопарк МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок» города Новокузнецка. Оба они предназначены для перевозки юных новокузнечан в школы.
Оба новых автобуса оборудованы всем необходимым для безопасных перевозок: тахографами, проблесковыми маячками, системой «ЭРА ГЛОНАСС». В каждом из автобусов по 18 посадочных мест. Теперь именно на этих автобусах будут добираться до школы №100 на Форштадте до места учебы. Также автобусы будут обслуживать детский дом «Ровесник».
Как сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка, раньше эти образовательные учреждения обслуживали специально оборудованные автобусы ПАЗ. Теперь, когда их срок службы подошел к окончанию, им на смену пришли более комфортные, экономичные и современные машины.
Напомним, некоторое время в Новокузнецке разгорелся скандал: ученики школы №100 могли добраться до школы и обратно лишь в первой половине дня. во второй же половине дня им приходилось преодолевать немалый путь от школы до дома пешком. Иакая ситуация сложилась из-за технической неисправности автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU