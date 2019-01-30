Кузбассовец рассчитался за проезд в электричке фальшивой купюрой и попал в полицию

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-30T13:49:04+03:00

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В Кузбассе задержали 22-летнего жителя Мариинска, который расплатился за проезд в электропоезде фальшивой купюрой. Молодой человек пояснил, что получил банкноты от таксиста.

Инцидент произошел на станции Анжерской. Купюру номиналом «100 дублей» несуществующего «Банка приколов» при пересчете выручки обнаружила кассир-контролер. Женщина заподозрила в обмане пассажира, который одним из последних расплачивался за проезд, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

В ходе досмотра полицейские обнаружили у молодого человека еще одну такую же купюру, однако кузбассовец стал настаивать на том, что не знал о наличии у себя сувенирных денег. Он пояснил, что банкноты ему дал таксист в качестве сдачи.

Разбираясь дальше, полицейские разыскали таксиста: оказалось, что и он дал сдачу липовыми деньгами неумышленно. Мужчину «надурил» один из перевезенных в тот день пассажиров.

В ведомстве напомнили о необходимости внимательно проверять сдачу. Сувенирная продукция, имитирующая билеты Банка России, имеет визуальные и тактильные отличия от подлинных банкнот. В частности, на обеих сторонах таких ассигнаций есть надписи, что они не являются платежным средством, нет водяных знаков. Кроме того, их печатают на бумаге с более плотной структурой.

ИСТОЧНИК KP.RU