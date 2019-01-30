В Кузбассе пешеход попал под колеса автомобиля на переходе

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-30T15:26:37+03:00

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В Прокопьевске автолюбитель проигнорировал необходимость останавливаться перед пешеходным переходом. Ценой его беспечности стала человеческая жизнь.

59-летний прокопчанин в сентябре 2018 года двигался за рулем своего автомобиля «ВАЗ-2114» по улице Шишкина. Перед нерегулируемым пешеходом мужчина увидел, что едущий перед ним автобус снизил скорость. Вместо того, чтобы также остановиться, мужчина решил объехать пассажирский транспорт по полосе встречного движения. Увы, этот маневр стал фатальным: автолюбитель сбил 58-летнего мужчину, который переходил дорогу по «зебре». От полученных травм пешеход скончался.

- В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU