2019-01-30T16:35:29+03:00
Общество

Родители учащихся юргинской школы №10 попробовали школьные обеды

Проверку спровоцировало скандальное видео
Екатерина РОМАНОВА
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Детям в юргинской школе №10 особенно нравятся булочки и котлеты. Фото: кадр видео ЮТВ.Детям в юргинской школе №10 особенно нравятся булочки и котлеты. Фото: кадр видео ЮТВ.
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Вот уже неделю в Кузбассе не утихают страсти по поводу качества обедов в школьных столовых Кузбасса. После сообщений о голодных обмороков, а потом и лапши, которую можно намазать на хлеб, во всех школах проводятся внеплановые проверки на пищеблоках. Побывала комиссия и в ставшей внезапно знаменитой школе №10 города Юрги.

Члены попечительского совета, общешкольного родительского комитета и врач школы №10 вместе с журналистами юргинского телевидения лично проверили, чем кормят в школе детей. Сначала они осмотрели все тарелки: эстетично ли выглядит еда? Затем – попробовали на вкус рис отварной с куриной котлетой, компот и булочку с сахаром.

Ольга Ибрагимова, член общешкольного родительского комитета и мама одного из учащихся школы, заметила, что все блюда съедобные, вкусные и полезные. И вообще, ее как мать питание ребенка в школьной столовой вполне устраивает. А вот о том, что далеко не все дети едят то, что подают здесь на обед – правда.

- Но это дело вкуса: кто-то не ест одни продукты или блюда, кто-то – другие, - философски заметила женщина.

На обед в юргинской школе давали рис с овощами, куриную котлету, булочку и компот.Фото: кадр видео ЮТВ.

На обед в юргинской школе давали рис с овощами, куриную котлету, булочку и компот.Фото: кадр видео ЮТВ.

Еще один член комиссии, Наталья Фомина – председатель Попечительского совета школы №10 и мать десяти детей – заявила, что за все десять лет, что ее дети учатся в школе, не было нареканий на обеды. Также члены комиссии отметили, что и раньше не раз проводили проверку в столовой, не ставя заранее никого в известность. И каждый раз результаты были хорошими

Напомним, что на прошлой неделе в Instagram появилось видео, снятое школьницами. На нем дети пожаловались на качество макарон и заявили, что их кормят как собак. После того, как ролик стали обсуждать в Сети, директор школы назвала запись неудачной шуткой. Мама школьницы, которая сняла ролик, рассказала о реакции учителей и заявила , что дочь с подругами стали объектами для насмешек. Сейчас организацию питания в школе проверят Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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