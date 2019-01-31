Видео: Кемеровчанин купил на рынке кальмары с червями

СЕГОДНЯ 03:49 2019-01-31T03:49:17+03:00

Есть кальмаров с сюрпризом мужчина не стал [видео]

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Житель города Кемерово приобрел на рынке кальмаров. Однако есть он их не стал: внутри кальмаров оказались черви.

Испорченным аппетитом, потерей денег и разочарованием закончился поход одного из кемеровчан на «Сельский рынок». Эдуард Нелаев решил приобрести кальмаров. А когда принес их домой и разморозил, его ожидал неприятный сюрприз. Под тонкой кожицей моллюсков оказались черви.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/689171" frameborder="0"></iframe> Кальмары с сюрпризом..Видео: Facebook.com, Эдуард Нелаев

- Скажите кто-нибудь что это такое? – написал Эдуард Нелаев социальных сетях, где разместил видео с неприятной покупкой. - Купил кальмаров, собрался приготовить а тут.... они шевелятся… Покупал в городе Кемерово, на проспекте Шахтеров, "Сельский рынок".

Пользователи сетей тут же предложили вернуть покупку обратно продавцу, а еще лучше – отнести кальмаров в Роспотребнадзор. Увы, от этих предложений мужчина отказался. Он заявил, что сразу после того, как увидел червячков, сложил кальмаров в пакет и выбросил, причем вместе с разделочной доской.

ИСТОЧНИК KP.RU