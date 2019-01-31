Видео: Кемеровчанин купил на рынке кальмары с червями
Житель города Кемерово приобрел на рынке кальмаров. Однако есть он их не стал: внутри кальмаров оказались черви.
Испорченным аппетитом, потерей денег и разочарованием закончился поход одного из кемеровчан на «Сельский рынок». Эдуард Нелаев решил приобрести кальмаров. А когда принес их домой и разморозил, его ожидал неприятный сюрприз. Под тонкой кожицей моллюсков оказались черви.
Кальмары с сюрпризом..Видео: Facebook.com, Эдуард Нелаев
- Скажите кто-нибудь что это такое? – написал Эдуард Нелаев социальных сетях, где разместил видео с неприятной покупкой. - Купил кальмаров, собрался приготовить а тут.... они шевелятся… Покупал в городе Кемерово, на проспекте Шахтеров, "Сельский рынок".
Пользователи сетей тут же предложили вернуть покупку обратно продавцу, а еще лучше – отнести кальмаров в Роспотребнадзор. Увы, от этих предложений мужчина отказался. Он заявил, что сразу после того, как увидел червячков, сложил кальмаров в пакет и выбросил, причем вместе с разделочной доской.
ИСТОЧНИК KP.RU