2019-01-31T04:44:10+03:00
Общество

Новокузнечанин хотел купить права, но стал жертвой мошенника

Покупатель лишился денег, а продавец может лишиться свободы
Екатерина РОМАНОВА
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24-летний житель Новокузнецка сам пришел в полицию и признался в том, что хотел купить права. При этом мужчина сам стал жертвой мошенника.

Молодой новокузнечанин решил, что получение водительских прав – это долго и скучно: ведь нужно сначала пройти обучение, потом сдать экзамен. Мужчина решил пойти более легким путем и приобрести права незаконно. Знакомые подсказали, где найти человека, который поможет приобрести документ, при этом само удостоверение будет готово через месяц. Мужчины договорились, что права обойдутся в 40 тысяч рублей. 24-летний новокузнечанин передал новому знакомому деньги и стал ждать.

В условленный срок документ не был готов, а новый знакомый перестал выходить на связь. Тогда несостоявшийся водитель обратился за помощью в полицию. Злоумышленника вскоре нашли: им оказался 28-летний новокузнечанин. Он сознался в совершении преступления и теперь может лишиться свободы на срок до пяти лет за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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