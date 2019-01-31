Житель Приморья признался в минировании больниц и школ в Кузбассе и России

СЕГОДНЯ 05:19 2019-01-31T05:19:53+03:00

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Во вторник в Приморье задержали мужчину, который заявил о причастности к рассылке электронных писем о минировании школ, больниц и прочих общественных учреждений по всей России – в том числе и в Кузбассе.

Сообщения о минировании Кемеровской больницы поступило в понедельник, 28 января, а до этого срочно эвакуировали школы, больницы и торговые центры в разных городах России. А потом 25-летний житель Приморья в социальных сетях заявил о том, что это именно он является автором писем-предупреждений. К молодому человеку домой тут же наведались сотрудники спецслужб и изъяли у него компьютер и ноутбук.

Чуть позже на допросе мужчина подтвердил, что рассылка письмам – его рук дело. А еще спустя некоторое время выяснилось, что на самом деле он не имеет никакого отношения ни к написанию, ни к рассылке сообщений о минировании. Зачем он делал такие громкие заявления в соцсетях – пока не ясно. А вот правоохранители по-прежнему продолжают поиск авторов угрожающих писем.

Напомним, что в понедельник, 28 января, в Кемерове были эвакуированы десятки больниц, школ и административных зданий. В их числе - здание Кемеровского гидрометцентра. Все учреждения получили электронные письма о минировании.

ИСТОЧНИК KP.RU