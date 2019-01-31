В Юрге владелец магазина в подвале снес стену и разобрал фундамент

СЕГОДНЯ 05:54 2019-01-31T06:18:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Юрге судебные приставы закрыли магазин в подвале жилого дома. Владелец без разрешения нес несущую стену и разобрал фундамент.

Предприниматель приобрела подвал в пятиэтажном жилом доме на улице Строительная и провела там реконструкцию без разрешения инспекции государственного строительного надзора. Рабочие разобрали бетонный пол, убрали грунт с основания пола, демонтировали фундамент и несущую кирпичную стену.

Как отмечают в УФССП по Кемеровской области, эти нарушения могут привести возникновению аварийных ситуаций, в результате которых могут пострадать люди.

– Арбитражный суд определил запретить эксплуатацию помещения и обязал предпринимателя за свой счет привести объект капитального строительства в первоначальное состояние путем восстановления фундаментов, несущих строительных конструкций подвала, – отметили приставы.

Судебные приставы опечатали магазин. Владелица должна исправить все нарушения за 60 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU