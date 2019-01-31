Илья Середюк поручил эффективнее применять снегоуборочную технику

СЕГОДНЯ 06:01 2019-01-31T06:01:32+03:00

С начала зимы из Кемерова вывезли больше 1 миллиона кубометров снега Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

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Мэр Кемерова Илья Середюк поучаствовал в очередном объезде города. По итогам он поручил эффективнее использовать снегоуборочную технику и не допускать ее простоев.

Как рассказал Середюк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», объезд был посвящен уборке снега и содержанию дорог. В этот раз градоначальник осмотрел южный выезд из Кемерова, побывал в Ленинском, Заводском и Центральном районах.

- Необходимо усилить работу по ликвидации снежного наката, очистке остановочных площадок, заездных карманов и парковок вдоль магистральных улиц. Отдельно поручил наладить работу в Ленинском районе и эффективнее применять снегоуборочную технику, не допуская простоев, - отметил Середюк.

Глава города отметил, что на данный момент вывезено уже больше 1 миллиона кубометров снега – по его словам, это намного больше, чем в прошлом году. Он также напомнил, что в городе работает горячая линия по вопросам снегоуборки города. Позвонить можно по телефону 67-00-00 (Кемдор).

ИСТОЧНИК KP.RU