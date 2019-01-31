В Кемерове 26 человек тушили токарный цех и гараж

СЕГОДНЯ 06:03 2019-01-31T06:03:21+03:00

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Ночью в Кемерове загорелся токарный цех и гаражный бокс на Соборной улице. Пожар тушили 26 человек.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о возгорании поступило в 02:46. На место выехали семь единиц техники и 26 спасателей. Потушит в частный токарный цех и гаражный бокс удалось в 03.39.

– На момент прибытия первого подразделения из окон первого этажа шел дым. В результате пожара в комнате отдыха сгорели мебель и вещи на площади 20 квадратных метров, обгорел деревянный пол на площади 10 квадратных метров и потолочное перекрытие площадью «полквадрата», – рассказали в МЧС. – Предварительная причина – нарушение правил и технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU