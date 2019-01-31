Большегруз и маршрутка столкнулись на дороге в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 06:38 2019-01-31T06:38:42+03:00

По словам очевидцев, в маршрутном такси серьезно пострадали два человека Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

Очевидцы сообщают о двух пострадавших

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В Новокузнецке вечером 30 января столкнулись большегруз и маршрутное такси. Очевидцы сообщили о двух пострадавших.

Авария произошла в Орджоникидзевском районе.

- Вечером в среду углевоз врезался в маршрутку. В автобусе пострадали два человека, включая водителя. Оба в тяжелом состоянии в больнице, - сообщил очевидец.

Фотографии с места серьезной аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что ПАЗ получил значительные повреждения передней части. На месте работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Автомобиля скорой помощи на фотографиях не видно.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Углевоз и маршрутка столкнулись в Орджоникидзевском районе Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU