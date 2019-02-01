ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза

СЕГОДНЯ 05:18 2019-02-01T05:18:40+03:00

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Общий объем розничного кредитного портфеля ВТБ увеличился за 2018 год на 25 процентов, превысив 2,8 триллионов рублей. Ипотечный портфель достиг 1,4 триллионов рублей (+25 процентов). Было выдано жилищных кредитов на сумму 671 миллиард рублей. Портфель кредитов наличными превысил 1,19 триллионов рублей (+29 процентов), объем выдачи составил 781 миллиард рублей. На 19 процентов выросли продажи автокредитов - это 85 миллиардов рублей. Всего на рынке розничных кредитов ВТБ нарастил свою долю на 0,44 п.п. - до 18,97 процентов.

Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ (с учетом инвестиционных продуктов) вырос на 31 процент - до 4,5 триллионов рублей. При этом ресурсный портфель банка достиг 3,8 триллионов рублей (+23,5 процентов), портфель инвестиционных продуктов - 702 миллиарда (+92 процента). Средства под управлением клиентов Private Banking выросли на 38 процентов, до 1,8 триллионов рублей. Банк показал рекордный рост доли рынка привлечения - на 1,46 п.п., до 13,57 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU